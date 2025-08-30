Косторная о беременности: «Мы с Гошей очень много всего взвешивали, прежде чем прийти к решению. Родить ребенка — это не собачку завести»

Что может случиться с телом за это время, если уже сейчас, в 22 мой анамнез — находка для любого врача, не только травматолога? Сможет ли тело спустя еще пять лет таких тренировок быть способным к семье, к появлению детей? Понятно, что спорт — это образ жизни, стиль жизни, любовь, но все равно же хочется, чтобы как у людей было: семья, дети. Чтобы не страдать в 50 лет, что сам эту возможность упустил.