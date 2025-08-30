Алена Косторная: «У нас в планах вернуться к следующему сентябрю, к прокатам. Наверняка найдем возможность соединить все семейные заботы со спортом»

— Скучаю по льду без ограничений, скажем так. Нормальная тренировка — это постоянное преодоление. Сложно — идешь и делаешь. Больно — идешь и делаешь. Чувствуешь, что больше не можешь — все равно идешь и делаешь. Иногда сам себе не можешь ответить на вопрос, зачем я это делаю, но именно это преодоление и приносит больше всего удовольствия.