Рудковская — Тарасовой: «Посмотрите мое интервью полностью, пожалуйста, без вырванных из контекста фраз, и вам точно не будет ни за кого стыдно»

«Правильно сказать, что у меня к ней неоднозначное отношение. Борисов в одном интервью ее спросил: “Вот есть Плющенко, условно говоря” А она отвечает: “А он есть”? Борисов говорит: “Не знаю”. Она: “Я тоже”.
Как я могу относиться к ней после этого интервью? Ну это как минимум странный ответ человека, который варится 24/7 в фигурном катании. Безусловно, Евгений не является мастодонтом в тренерстве. Евгений является выдающимся российским одиночником, мировой легендой спорта, самым титулованным спортсменом этого века. У человека четыре олимпийские медали на четырех различных Олимпиадах.
Ты можешь его не уважать как тренера, не считаться с ним как с тренером, но сказать про такого человека, который столько в спорте достиг… Ты-то как раз в спорте ничего не достигла", — сказала Рудковская Медведевой.
Татьяна Тарасова после этого раскритиковала Рудковскую, заявив, что ей «стыдно за Яну».
"Дорогая наша любимая Татьяна Анатольевна!
Каждый ваш приезд к нам — это большое счастье не только для нашей семьи, но и для каждого спортсмена наших академий.
Мы вас с Евгением очень любим, ценим и уважаем.
Я думаю, что вы — женщина, которая является не только выдающимися тренером современности, но и большим экспертом в фигурном катании и знатоком истории в этом виде спорта!
Более чем уверена, что вы никогда бы не позволили себе давать о Евгении подобные комментарии, которые мы услышали от вашей коллеги.
Посмотрите мое интервью полностью, пожалуйста, без вырванных из контекста фраз, и вам точно не будет ни за кого стыдно!" — написала Рудковская.
