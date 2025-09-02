Плющенко показал, как Рубцова восстанавливает прыжки после операции: «Девочка очень горит фигурным катанием и не хотела пропускать сезон»

"Наша Люба нуждалась в срочной и сложнейшей повторной операции. Девочка очень горит фигурным катанием и не хотела пропускать сезон. Мы все за нее очень переживали.
Дмитрий Николаевич (Дзукаев) без очереди и в свое свободное время сделал Любе операцию! Это невозможно, друзья, но то, что вы видите на этом видео — это не фантастика, это реальность!
Гений Дмитрий Николаевич, спасибо за ваши золотые руки! У Любы есть очень большие шансы выступить в этом сезоне благодаря вам", — написал Плющенко.