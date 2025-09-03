Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туктамышева, Ягудин, Костомаров примут участие в церемонии открытия Игр Александра Невского

Международные спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского пройдут в Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября. Церемония открытия состоится 11 сентября в спорткомплексе «Юбилейный», постановщиком выступает Илья Авербух.

Источник: Спортс"

«Театрализованная программа на льду расскажет о детстве, взрослении и становлении князя Александра Невского. В ней примут участие олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин, Роман Костомаров, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и другие титулованные фигуристы, а также художественные гимнастки, артисты балета, мужской хор», — рассказали в пресс-офисе организаторов.

В театрализованном действе будут также участвовать Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Дмитрий Алиев и Матвей Ветлугин. Костомаров выступит с вокальным номером в сопровождении хора.

"Мы не ставили себе цели создания ретроспективы, мы хотели, чтобы те ребята, которые будут в зале, увидели в Александре Невском такого же молодого человека, как они — юного и мечтающего изменить мир к лучшему. Чтобы они взяли на вооружение его принципы — руководствоваться духовными ценностями, любить и защищать свою страну, быть дипломатичным и мудрым.

Наша церемония будет наполнена большим количеством ярких, запоминающихся сцен, а по масштабности и значимости будет сопоставима с открытием Универсиады в Красноярском крае, режиссером которого я был", — сказал Авербух.