Туктамышева, Ягудин, Костомаров примут участие в церемонии открытия Игр Александра Невского

"Мы не ставили себе цели создания ретроспективы, мы хотели, чтобы те ребята, которые будут в зале, увидели в Александре Невском такого же молодого человека, как они — юного и мечтающего изменить мир к лучшему. Чтобы они взяли на вооружение его принципы — руководствоваться духовными ценностями, любить и защищать свою страну, быть дипломатичным и мудрым.