Туктамышева, Ягудин, Костомаров примут участие в церемонии открытия Игр Александра Невского

«Театрализованная программа на льду расскажет о детстве, взрослении и становлении князя Александра Невского. В ней примут участие олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин, Роман Костомаров, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и другие титулованные фигуристы, а также художественные гимнастки, артисты балета, мужской хор», — рассказали в пресс-офисе организаторов.
В театрализованном действе будут также участвовать Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Дмитрий Алиев и Матвей Ветлугин. Костомаров выступит с вокальным номером в сопровождении хора.
"Мы не ставили себе цели создания ретроспективы, мы хотели, чтобы те ребята, которые будут в зале, увидели в Александре Невском такого же молодого человека, как они — юного и мечтающего изменить мир к лучшему. Чтобы они взяли на вооружение его принципы — руководствоваться духовными ценностями, любить и защищать свою страну, быть дипломатичным и мудрым.
Наша церемония будет наполнена большим количеством ярких, запоминающихся сцен, а по масштабности и значимости будет сопоставима с открытием Универсиады в Красноярском крае, режиссером которого я был", — сказал Авербух.