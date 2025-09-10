Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще одна фигуристка перешла в школу Навки

Фигуристка Зинина перешла в школу Навки «Наши надежды».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Анастасия Зинина перешла в школу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды», следует из заявочного протокола первенства Московской области.

18-летняя Зинина пропустила прошлый сезон. В январе нынешнего года она перенесла операцию. На протяжении своей карьеры фигуристка тренировалась под руководством Светланы Пановой, Евгения Плющенко и Алексея Василевского. Она медалистка двух этапов юниорского Гран-при ISU сезона-2021/22.

Первенство Московской области по фигурному катанию пройдет 12—14 сентября в академии «Ангелы Плющенко».