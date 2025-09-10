Еще одна фигуристка перешла в школу Навки

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Анастасия Зинина перешла в школу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды», следует из заявочного протокола первенства Московской области.
18-летняя Зинина пропустила прошлый сезон. В январе нынешнего года она перенесла операцию. На протяжении своей карьеры фигуристка тренировалась под руководством Светланы Пановой, Евгения Плющенко и Алексея Василевского. Она медалистка двух этапов юниорского Гран-при ISU сезона-2021/22.
Первенство Московской области по фигурному катанию пройдет