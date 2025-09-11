Тарасова: «Кто вообще и какое право имеет осуждать Пугачеву? Люди совершенно обнаглели»

— В интервью Алла Пугачева сказала, что с острой болью принимала решение уехать из России и что не понимает претензий людей, которые ее упрекают за отъезд.
— Кто вообще и какое право имеет осуждать или обсуждать Пугачеву? Каждый человек принимает для себя решение — живет и работает там, где хочет.
Мы знали каждую ее песню, каждое слово из песни. И благодарны за то, что уже много лет мы все это помним. Помним ее исполнение, лучше которого не может быть. Это профессиональнейший и талантливейший человек, который делал нашу жизнь прекрасной.
— Как вы реагируете на неприятные слова в ее адрес?
— Это чистое безобразие говорить про нее неприятные вещи. Люди совершенно обнаглели и не понимают истину своих поступков. Алла Борисовна очень значимый человек для нашей страны. Ее значимость в таланте. Я люблю Пугачеву и ее талант, — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.