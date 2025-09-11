Ричмонд
Тарасова: «Кто вообще и какое право имеет осуждать Пугачеву? Люди совершенно обнаглели»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что люди не имеют право упрекать Аллу Пугачеву за отъезд из России. Заслуженная артистка РФ покинула страну после начала СВО и вместе с мужем и детьми перебралась в Израиль.

Источник: Sport24

— В интервью Алла Пугачева сказала, что с острой болью принимала решение уехать из России и что не понимает претензий людей, которые ее упрекают за отъезд.

— Кто вообще и какое право имеет осуждать или обсуждать Пугачеву? Каждый человек принимает для себя решение — живет и работает там, где хочет.

Мы знали каждую ее песню, каждое слово из песни. И благодарны за то, что уже много лет мы все это помним. Помним ее исполнение, лучше которого не может быть. Это профессиональнейший и талантливейший человек, который делал нашу жизнь прекрасной.

— Как вы реагируете на неприятные слова в ее адрес?

— Это чистое безобразие говорить про нее неприятные вещи. Люди совершенно обнаглели и не понимают истину своих поступков. Алла Борисовна очень значимый человек для нашей страны. Ее значимость в таланте. Я люблю Пугачеву и ее талант, — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.