Тарасова о внесении Загитовой в базу «Миротворца»: «Я вообще ничего не слушаю, что говорят или хотят украинцы. Меня это не интересует»

«Я вообще ничего не слушаю, что говорят или хотят украинцы. Меня это не интересует», — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Загитовой 23 года, она олимпийская чемпионка, победитель чемпионатов мира и Европы.
Российская фигуристка попала в базу украинского ресурса за участие в фестивале «Таврида. Арт», проходившем в Крыму в 2021 году.
