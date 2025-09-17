Ричмонд
Тарасова о внесении Загитовой в базу «Миротворца»: «Я вообще ничего не слушаю, что говорят или хотят украинцы. Меня это не интересует»

Российская фигуристка попала в базу украинского ресурса за участие в фестивале «Таврида. Арт», проходившем в Крыму в 2021 году.

Источник: Спортс"

«Я вообще ничего не слушаю, что говорят или хотят украинцы. Меня это не интересует», — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Загитовой 23 года, она олимпийская чемпионка, победитель чемпионатов мира и Европы.