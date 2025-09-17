Ричмонд
Губерниев о внесении Загитовой в базу украинского «Миротворца»: «Предлагаю на него насрать десять куч. Ни тепло, ни холодно от новости»

Российская фигуристка попала в базу украинского ресурса за участие в фестивале «Таврида. Арт», проходившем в Крыму в 2021 году.

Источник: Спортс"

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

«Как ветеран “Миротворца” (комментатор и телеведущий Губерниев попал в базу в 2018 году — Спортс» «), могу сказать, что в этом списке много достойных людей. Вот еще одна прекрасная девушка в этой базе — Алина Загитова. Предлагаю на этот “Миротворец” насрать десять куч, как говорила моя бабушка. Ни тепло, ни холодно от этой новости», — сказал Губерниев.

