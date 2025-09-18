Фигуристка Петросян второй раз за день чисто исполнила элементы на тренировке

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян на второй тренировке за день чисто исполнила все элементы перед стартом отборочного турнира на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.