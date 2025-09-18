Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Петросян второй раз за день чисто исполнила элементы на тренировке

Спортсменку на тренировке сопровождает Этери Тутберидзе.

Источник: Sport24

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян на второй тренировке за день чисто исполнила все элементы перед стартом отборочного турнира на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Петросян без помарок исполнила каскады «тройной лутц — двойной тулуп», «тройной лутц — двойной аксель — двойной тулуп» и «тройной флип — тройной тулуп», тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, тройной флип. Спортсменку на тренировке сопровождает Этери Тутберидзе, в группе которой она занимается.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших. Короткая программа у женщин стартует 19 сентября 13:00 мск.