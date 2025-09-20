Белорусская фигуристка Сафонова завоевала лицензию на зимние Олимпийские игры

Квалификационный турнир по фигурному катанию проходит в Пекине. Участие в соревнованиях в женском одиночном катании приняли 25 спортсменок. По сумме короткой и произвольной программ наша Виктория Сазонова набрала 181,91 балла и заняла четвертое место — лицензии на Игры в Милан получила пятерка сильнейших. Также на Олимпиаду квалифицировались россиянка Аделия Петросян, бельгийка Луна Хендрикс, Анастасия Губанова из Грузии и китаянка Чжан Рюян.
Виктория Сазонова уже имеет опыт выступления на главном старте четырехлетия: на Играх-2022 в столице Китая наша спортсменка заняла 13-е место.
Шанс отобраться на Олимпиаду в Италию в мужском одиночном катании сохраняет Евгений Пузанов, после короткой программы квалификационного турнира белорус идет 13-м среди 26 участников. Произвольную программу парни откатают в воскресенье.