Белорусская фигуристка Сафонова завоевала лицензию на зимние Олимпийские игры

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фигуристка Виктория Сафонова получила путевку на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые примут итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Квалификационный турнир по фигурному катанию проходит в Пекине. Участие в соревнованиях в женском одиночном катании приняли 25 спортсменок. По сумме короткой и произвольной программ наша Виктория Сазонова набрала 181,91 балла и заняла четвертое место — лицензии на Игры в Милан получила пятерка сильнейших. Также на Олимпиаду квалифицировались россиянка Аделия Петросян, бельгийка Луна Хендрикс, Анастасия Губанова из Грузии и китаянка Чжан Рюян.

Виктория Сазонова уже имеет опыт выступления на главном старте четырехлетия: на Играх-2022 в столице Китая наша спортсменка заняла 13-е место.

Шанс отобраться на Олимпиаду в Италию в мужском одиночном катании сохраняет Евгений Пузанов, после короткой программы квалификационного турнира белорус идет 13-м среди 26 участников. Произвольную программу парни откатают в воскресенье.