«Она сможет и добавит, было бы здоровье». Железняков — о победе Петросян в отборе на ОИ

«Умничка, несмотря на все трудности последнего времени, она справилась, я считаю, на ура. С детства знаю её: характер, умный пронзительный взгляд — только с таким стержнем спортсмен добивается успеха. Можно к чему угодно придраться и докопаться, но для меня она сегодня герой дня. В большом спорте не бывает без травм — они с юности все в травмах. Вот тут на стартах и срабатывает характер. Она сможет и добавит, было бы здоровье. Я в неё верю. А мы, в свою очередь, просто болеем и молимся за нашу девочку»", — сказал Железняков в интервью RT на русском.