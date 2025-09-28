Кондратюк работал над новой произвольной программой с Кацалаповым в Сочи

С короткой программой мне помогал Пётр Чернышёв, над произвольной работали с Никитой Кацалаповым. В августе был пару недель в Сочи, выступал в шоу Татьяны Навки. Никита тоже там выступал, мы ходили утром на тренировку и там катались. Вспоминали программу Никиты, она мне очень нравится. Она одна из моих любимых в женском катании, а программа Лены с Никитой (Никиты Кацалапова и Елены Ильиных. — Прим. «Чемпионата»), она очень сильная и очень красивая. Поэтому чтобы до такого уровня дорасти — надо много работать«, — передаёт слова Кондратюка корреспондент “Чемпионата” Анастасия Матросова.