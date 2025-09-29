«Она биг босс»: к кому переходит власть в русском фигурном катании

Президент ФФККР Антон Сихарулидзе, комментируя результаты отборочного турнира в Пекине, намекнул РИА Новости Спорт на возможное возвращение российских фигуристов на другие международные соревнования в ближайшее время. «В Пекине я встречался с президентом Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Елем, — сказал он. — По его высказываниям и действиям четко прослеживается объективный взгляд на ситуацию в фигурном катании. Делаются даже некоторые шаги для того чтобы российские фигуристы вернулись на международные соревнования. Мы с надеждой смотрим в будущее и надеемся на участие наших ребят в чемпионатах мира и Европы в ближайшее время. Для этого есть определенные основания».