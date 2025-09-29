«Она биг босс»: к кому переходит власть в русском фигурном катании

В российском фигурном катании перемены. Новым генеральным директором федерации стала олимпийская чемпионка Светлана Бажанова. РИА Новости Спорт рассказывает об управленческой карьере знаменитой конькобежки и ее умении удивлять конкурентов.
Дочка стала фигуристкой, но ушла
Само заседание исполкома ФФККР не анонсировалось, а принятые на нем кадровые решения выглядят, на первый взгляд, настоящей сенсацией. Логичнее всего было бы связывать приход Бажановой в фигурное катание с грядущим объединением федераций по ледовым видам спорта. После слияния гимнастических федераций, водных и гребли спортивное руководство страны рассматривает укрупнение и в зимних видах. Тем более что на международном уровне исторически сложились единые федерации по лыжным и коньковым дисциплинам.
Правда, в Международном союзе конькобежцев все чаще представители фигурного катания выражают открытое недовольство. Основные доходы ISU приносят они, фактически являясь спонсорами скоростного бега и шорт-трека. В нашей стране идею объединения федераций по образу и подобию ISU раскритиковали многие специалисты. В «Юбилейном» во время контрольных прокатов переведенный с должности гендиректора на пост генерального секретаря и советника президента федерации Александр Коган сказал, что он об этом ничего не слышал. Слово в слово повторил это утверждение РИА Новости президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
Назначение Бажановой не связано ни ее спортивной специализацией, ни даже с тем, что ее дочь, Александра Саютина (олимпийская чемпионка Лиллехаммера замужем за известным конькобежцем и тренером Вадимом Саютиным), занималась фигурным катанием в группе Анны Царевой вместе с Анной Погорилой. Дочь известных конькобежцев участвовала даже в чемпионате России-2016 в Екатеринбурге и заняла 15-е место. Из-за конфликта с тренером Александра завершила карьеру фигуристки, да и гены взяли свое. Она перешла в конькобежный спорт и уже трижды становилась чемпионкой России.
Впрочем, ее брат, Илья Саютин, тоже ушел в коньки из хоккея. Только Владислав Третьяк не позвал к себе на работу Бажанову. Не в спортивной специализации дело. Другая известная российская конькобежка, бронзовый призер Турина Варвара Барышева сейчас работает исполнительным директором Федерации гимнастики России, объединившей три олимпийские и несколько неолимпийских дисциплин.
Первое высшее образование Бажанова получила на кафедре конькобежного спорта Уральской государственной академии физической культуры и спорта. Преподавала там, даже будучи действующей спортсменкой. В 1998-м защитила кандидатскую диссертацию, а в 2009-м, уже будучи мамой двух детей, окончила Дипломатическую академию МИД. Почетный президент ОКР Виталий Смирнов в свое время многое сделал для того, чтобы наши олимпийские чемпионы и призеры после завершения карьеры получили хорошее образование, которое помогло бы им в жизни.
Почти пять лет Бажанова работала в оргкомитете «Сочи 2014». Во время Олимпиады-2014 легендарная немецкая конькобежка Клаудиа Пехштайн, участвовавшая в восьми Олимпийских играх, говорила немецким журналистам: «Я вот все бегаю, а Бажанова уже — большой босс!» В Лиллехаммере, где Светлана стала олимпийской чемпионкой на дистанции 3000 метров, Клаудиа довольствовалась бронзой. Во время самой Олимпиады в Сочи Бажанова была руководителем дворца спорта «Айсберг», где проходили соревнования фигуристов.
Бажанова давно могла работать с фигуристами
Именно во время подготовки к Олимпиаде она познакомилась с Коганом, который отвечал в оргкомитете «Сочи 2014» за фигурное катание. Нынешний генсек ФФККР уже тогда высоко оценил деловые качества нынешнего генерального директора. Как рассказал РИА Новости Спорт источник, знакомый с ситуацией, Бажанову сразу же после Олимпиады хотели пригласить на работу в ФФККР, но не сложилось.
Ее следующим заметным постом в спортивных структурах стала работа в оргкомитете чемпионата мира по футболу 2018 года. Бажанова отвечала за подготовку объектов и организацию мероприятий в Москве. И справилась с этим великолепно. Несколько лет она проработала в должности первого заместителя руководителя департамента спорта Москвы. Словом, резюме у нового генерального директора ФФККР впечатляющее, а репутация безупречная.
Коган, отметивший недавно 70-летие, находится в отличной форме и будет продолжать работать в федерации. Пост генсека — не переход в разряд свадебных генералов.
«В фигурном катании все останется по-прежнему, — сказал он. — Будем работать, как работали, вместе, но есть смысл акцентировать внимание на других вопросах, которые стоят перед российским фигурным катанием. И разделить какие-то вещи, которыми занимался в последнее время».
Президент ФФККР Антон Сихарулидзе, комментируя результаты отборочного турнира в Пекине, намекнул РИА Новости Спорт на возможное возвращение российских фигуристов на другие международные соревнования в ближайшее время. «В Пекине я встречался с президентом Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Елем, — сказал он. — По его высказываниям и действиям четко прослеживается объективный взгляд на ситуацию в фигурном катании. Делаются даже некоторые шаги для того чтобы российские фигуристы вернулись на международные соревнования. Мы с надеждой смотрим в будущее и надеемся на участие наших ребят в чемпионатах мира и Европы в ближайшее время. Для этого есть определенные основания».
Именно на этом направлении, судя по всему, сосредоточится сейчас Коган, обладающий большим опытом, авторитетом и связями на международной арене. Ну, а работу по организации соревнований и развитию фигурного катания в России будет выполнять новый генеральный директор. Нет сомнений, что с этим Бажанова справится, ведь за период бана российских фигуристов на международной арене система уже налажена. Нужно просто сохранять и развивать ее.
Борис Ходоровский