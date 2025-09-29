Отчисленный из академии Плющенко фигурист приостановил карьеру

Ангелопол с 2018 года выступал в паре с Василисой Кагановской, выиграл с ней финал Гран-при России. Фигуристка говорила, что их пара распалась из-за ультиматума Ангелопола взять его на полное материальное обеспечение. Потом Ангелопол встал в пару с Ариной Ушаковой, но этот дуэт распался спустя два месяца из-за того, что его сочли неперспективным. Также у него не сложилось сотрудничество с Александрой Шинкаренко.