Загитова, Медведева и Щербакова выступят на вечере памяти Гришина

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева примут участие в вечере памяти комментатора Александра Гришина в Москве, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
На мероприятии также выступят отобравшиеся на Олимпиаду 2026 года в Италии Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Другие участники вечера памяти: Софья Акатьева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Матвей Ветлугин, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Алина Горбачева, Артур Даниелян, Алиса Двоеглазова, Макар Игнатов, Василиса Кагановская, Максим Некрасов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Софья Леонтьева, Даниил Горелкин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Муравьева, Анастасия Мухортова, Дмитрий Евгеньев, Елизавета Пасечник, Дарио Чиризано, Даниил Самсонов, Александра Степанова, Иван Букин, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова, Егор Гончаров, Алексей Ягудин.
Вечер памяти Гришина пройдет 5 октября в ледовом дворце «Навка Арена» и начнется в 18:00 мск. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы семье Гришина, а расходы, связанные с организацией вечера, возьмут на себя Первый канал и ФФККР.
Гришин погиб в ночь на 5 августа в результате несчастного случая на железнодорожной станции Битца в возрасте 47 лет. Он комментировал фигурное катание с 2008 года.