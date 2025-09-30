Загитова, Медведева и Щербакова выступят на вечере памяти Гришина

Вечер памяти Гришина пройдет 5 октября в ледовом дворце «Навка Арена» и начнется в 18:00 мск. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы семье Гришина, а расходы, связанные с организацией вечера, возьмут на себя Первый канал и ФФККР.