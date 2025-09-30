Ричмонд
«Осеннее сияние»: Метелкина порадовала поклонников элегантной фотосессией

20-летняя фигуристка Анастасия Метелкина, ранее выступавшая за Россию, а теперь представляющая Грузию в парном катании, порадовала своих поклонников новой фотосессией.

10

«Осеннее сияние», — подписала спортсменка свежую серию снимков.

Фанаты не смогли остаться равнодушными и засыпали её комплиментами: «Божественно красивая супермодель!», «Удивительно прекрасная Настя», «Самая очаровательная девушка!!!».