«Осеннее сияние»: Метелкина порадовала поклонников элегантной фотосессией

10
«Осеннее сияние», — подписала спортсменка свежую серию снимков.
Фанаты не смогли остаться равнодушными и засыпали её комплиментами: «Божественно красивая супермодель!», «Удивительно прекрасная Настя», «Самая очаровательная девушка!!!».
20-летняя фигуристка Анастасия Метелкина, ранее выступавшая за Россию, а теперь представляющая Грузию в парном катании, порадовала своих поклонников новой фотосессией.
«Осеннее сияние», — подписала спортсменка свежую серию снимков.
Фанаты не смогли остаться равнодушными и засыпали её комплиментами: «Божественно красивая супермодель!», «Удивительно прекрасная Настя», «Самая очаровательная девушка!!!».