Ветлугин о программе про Александра II: «Ставлю программы детям, не забываю про креатив и для собственных постановок»

— Он все-таки катал свою историю, а я — историю персонажа. Леша видел, по-моему, ему понравилось. Он пошутил, что все украли, — сказал Ветлугин.
— Идея произвольной программы про Александра II осталась с «Русского вызова» 2024 года?
— Да, но я ее не отправлял. Придумал под ту тематику, но не отправил.
— Как решил вернуться к этой задумке?
— Нашел в своем списке идей для программ. Я ставлю программы детям, не забываю про креатив и для собственных постановок. Прошелся по списку, зацепился взглядом, — добавил фигурист.