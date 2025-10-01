Елизавета Туктамышева: «Только в последние годы я по-настоящему поняла, как вкладывать душу в танец. Нужно не играть, а проживать программу»

Если говорить просто, то нужно не играть, а проживать программу. И чтобы тебе поверили, ты сам должен поверить в то, что показываешь на льду. Намного легче бывает передать образ, когда в жизни происходило что-то похожее по эмоциям, которые нужно показать в программе. Хотя есть те, кому это дано от природы«, — написала чемпионка мира-2015 Туктамышева в колонке для Спортса»".