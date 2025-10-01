Елизавета Туктамышева: «Ай-нэ-нэ» у меня в крови, но есть и много другого — не менее интересного. Я стала лучше в презентации разных образов"

Мне интересно работать над тем, как лучше показать себя на льду, узнать свои границы. В этом плане показательные номера — особенные. Там ты можешь в полную силу выдать все, что имеешь, что у тебя внутри. И начинать так с самого начала постановки, не думая о том, что нужно концентрироваться на прыжках. Ведь сложные элементы, техника все равно остаются важнее, это приносит больше баллов.