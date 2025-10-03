Ричмонд
Медведева выступит перед матчем «Авангарда» и «Локомотива»: «Очаровательная фигуристка станет специальным гостем на Доброматче»

"Специальным гостем на Доброматче станет очаровательная фигуристка Евгения Медведева!

Источник: Спортс"

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира, двукратная победительница чемпионата Европы и амбассадор ДоброFON проведет автограф-сессию для гостей матча «Авангард» — «Локомотив»!

И еще один сюрприз: перед игрой Евгения выступит на льду, так что успевайте вовремя занять свои места в чаше, чтобы не пропустить предматчевое шоу ⛸" — говорится в телеграм-канале омского клуба.

Отметим, что «Авангард» запланировал мероприятия в поддержку «Доброшрифта».

Акция приурочена к Международному дню детского церебрального паралича — проект «Доброшрифт» помогает обратить внимание на проблемы людей с этим заболеванием.

Фото: телеграм-канал «Авангарда».