Плющенко, Рудковская, Авербух, Медведева, Большунов снялись в шоу «Форт. Возвращение легенды» — вместе с Инстасамкой и Розой Сябитовой

Героям предстоит искать баланс над пропастью, прыгать в Финский залив с 25-метровой высоты, стрелять из лука по живой мишени и даже заряжать петровскую пушку. Не менее сложными окажутся кручение голландского колеса, дегустация супа из опарышей и кулебяки с тараканами, изучение 6-метровой карты мира с борьбой против акрофобии.