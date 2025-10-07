Плющенко, Рудковская, Авербух, Медведева, Большунов снялись в шоу «Форт. Возвращение легенды» — вместе с Инстасамкой и Розой Сябитовой

«Съемки проходили на территории туристско-рекреационного кластера “Остров фортов” в Кронштадте, где 52 звезды российского шоу-бизнеса и спорта столкнутся с вызовами, проверяющими их на прочность.
В проекте примут участие яркие пары и одиночные звезды: INSTASAMKA и MONEYKEN, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Лиза Арзамасова и Илья Авербух, а также Роза Сябитова, Дана Борисова, Виктория Лопырева, Юлия Барановская, Николай Василенко, Дарья Мельникова и многие другие. Участники готовы к экстремальным вызовам, которые сочетают физические испытания и психологические барьеры.
Героям предстоит искать баланс над пропастью, прыгать в Финский залив с 25-метровой высоты, стрелять из лука по живой мишени и даже заряжать петровскую пушку. Не менее сложными окажутся кручение голландского колеса, дегустация супа из опарышей и кулебяки с тараканами, изучение 6-метровой карты мира с борьбой против акрофобии.
В темноте придется трогать змей, крыс, скорпионов и пауков, лететь вниз головой с дымовой шашкой и проходить «мерзкий коридор». Каждое испытание направлено на проверку силы духа и тела, напоминая классику «Форта Боярд», — говорится в описании шоу.
На фотографиях со съемок присутствуют олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины.
Ведущим шоу будет актер Александр Петров.