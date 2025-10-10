Ричмонд
Евгения Медведева: «Отсутствие флага и гимна угнетает, морально становится сложнее выступать. Поэтому очень рада за наших паралимпийцев»

В конце сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) снял все ограничения с Паралимпийского комитета России. Спортсмены смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны.

"Отсутствие флага и гимна очень сильно угнетает. Морально становится сложнее выступать, ведь ты чувствуешь какое-то давление, которого быть и не должно. Поэтому мне очень радостно за наших паралимпийцев, которые заслужили право стоять на пьедестале, видеть флаг и слушать гимн.

Хочу отметить Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые прошли олимпийский отбор в Пекине и заслужили в индивидуальном порядке право выступить на Олимпийских играх в Милане. Уверена, у них очень продуктивная подготовка сейчас.

Несмотря на то что пока у них не будет ни флага, ни гимна, мы все знаем, откуда они, и будем болеть за наших. Олимпийские игры — это высшая ступень, на которую стремится подняться любой спортсмен", — сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
