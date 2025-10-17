Джейсон Браун об общении с Медведевой: «Очень по ней скучаю! В последний раз мы разговаривали на Олимпиаде в Пекине»

Она научила меня тому, как быть сильным конкурентом, как держаться сосредоточенным. Я всегда был трудолюбивым, но Евгения работала еще больше. Когда она входила в здание, в ней была настоящая ярость и ощущение, что с ней лучше не связываться. Медведева научила меня смотреть на людей по-другому и держать концентрацию. За это я буду ей бесконечно благодарен. Каждый раз, когда выхожу на соревнования, я думаю о Евгении.