Фигурист Костомаров о безголевой серии Овечкина: «Смешно звучит, чтобы я что‑то советовал. Александр — профессионал своего дела, он еще свое забьет»

40-летний капитан «Вашингтона» не забросил ни одной шайбы в первых четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

— Александр Овечкин никак не может забросить первую шайбу в новом сезоне НХЛ, что можете ему посоветовать?

— Смешно звучит, чтобы я советовал что‑то Александру Овечкину. Думаю, он еще свое забьет, Александр — профессионал своего дела, — сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

Овечкин не забил в первых 4 играх на старте сезона НХЛ и повторил личный антирекорд.

