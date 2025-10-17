Гран-при Франции. Малинин выиграл короткую программу, Эгадзе — 2-й, Миура — 3-й, Сяо Хим Фа — 4-й

Гран-при по фигурному катанию.
1-й этап.
Grand Prix de France.
Анже, Франция.
Мужчины, короткая программа.
1. Илья Малинин (США) — 105,22.
2. Ника Эгадзе (Грузия) — 95,67.
3. Као Миура (Япония) — 87,25.
4. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 84,87.
5. Тацуя Цубои (Япония) — 87,04.
6. Михаил Селевко (Эстония) — 80,17.
7. Лукас Бричги (Швейцария) — 76,68.
8. Француа Пито (Франция) — 78,50.
9. Максим Наумов (США) — 75,27.
10. Люк Экономидес (Франция) — 75,20.
11. Габриэле Франджипани (Италия) — 71,81.
12. Эндрю Торгашев (США) — 71,52.
