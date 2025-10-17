Ричмонд
Гран-при Франции. Малинин выиграл короткую программу, Эгадзе — 2-й, Миура — 3-й, Сяо Хим Фа — 4-й

Фигуристы выйдут на лед 18 октября.

Гран-при по фигурному катанию.

1-й этап.

Grand Prix de France.

Анже, Франция.

Мужчины, короткая программа.

1. Илья Малинин (США) — 105,22.

2. Ника Эгадзе (Грузия) — 95,67.

3. Као Миура (Япония) — 87,25.

4. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 84,87.

5. Тацуя Цубои (Япония) — 87,04.

6. Михаил Селевко (Эстония) — 80,17.

7. Лукас Бричги (Швейцария) — 76,68.

8. Француа Пито (Франция) — 78,50.

9. Максим Наумов (США) — 75,27.

10. Люк Экономидес (Франция) — 75,20.

11. Габриэле Франджипани (Италия) — 71,81.

12. Эндрю Торгашев (США) — 71,52.

