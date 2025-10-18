Ричмонд
⚡ Гран-при Франции. Малинин победил с отрывом в 40 баллов, Сяо Хим Фа — 2-й, Эгадзе — 3-й

Фигуристы вышли на лед 19 октября.

Источник: Спортс"

Гран-при по фигурному катанию.

1-й этап.

Grand Prix de France.

Анже, Франция.

Мужчины.

Итоговое положение.

1. Илья Малинин (США) — 321,00.

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 280,95.

3. Ника Эгадзе (Грузия) — 259,41.

4. Лукас Бричги (Швейцария) — 249,04.

5. Франсуа Пито (Франция) — 233,98.

6. Эндрю Торгашев (США) — 233,36.

7. Тацуя Цубои (Япония) — 232,78.

8. Михаил Селевко (Эстония) — 232,17.

9. Максим Наумов (США) — 226,74.

10. Као Миура (Япония) — 209,57.

11. Люк Экономидес (Франция) — 208,86.

12. Габриэле Франджипани (Италия) — 197,99.

Произвольная программа.

1. Илья Малинин (США) — 215,78.

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 196,08.

3. Лукас Бричги (Швейцария) — 170,36.

4. Ника Эгадзе (Грузия) — 163,74.

5. Эндрю Торгашев (США) — 161,84.

6. Франсуа Пито (Франция) — 155,48.

7. Михаил Селевко (Эстония) — 152,00.

8. Максим Наумов (США) — 151,47.

9. Тацуя Цубои (Япония) — 145,74.

10. Люк Экономидес (Франция) — 133,66.

11. Габриэле Франджипани (Италия) — 126,18.

11. Као Миура (Япония) — 122,32.

