⚡ Гран-при Франции. Малинин победил с отрывом в 40 баллов, Сяо Хим Фа — 2-й, Эгадзе — 3-й

Гран-при по фигурному катанию.
1-й этап.
Grand Prix de France.
Анже, Франция.
Мужчины.
Итоговое положение.
1. Илья Малинин (США) — 321,00.
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 280,95.
3. Ника Эгадзе (Грузия) — 259,41.
4. Лукас Бричги (Швейцария) — 249,04.
5. Франсуа Пито (Франция) — 233,98.
6. Эндрю Торгашев (США) — 233,36.
7. Тацуя Цубои (Япония) — 232,78.
8. Михаил Селевко (Эстония) — 232,17.
9. Максим Наумов (США) — 226,74.
10. Као Миура (Япония) — 209,57.
11. Люк Экономидес (Франция) — 208,86.
12. Габриэле Франджипани (Италия) — 197,99.
Произвольная программа.
1. Илья Малинин (США) — 215,78.
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 196,08.
3. Лукас Бричги (Швейцария) — 170,36.
4. Ника Эгадзе (Грузия) — 163,74.
5. Эндрю Торгашев (США) — 161,84.
6. Франсуа Пито (Франция) — 155,48.
7. Михаил Селевко (Эстония) — 152,00.
8. Максим Наумов (США) — 151,47.
9. Тацуя Цубои (Япония) — 145,74.
10. Люк Экономидес (Франция) — 133,66.
11. Габриэле Франджипани (Италия) — 126,18.
11. Као Миура (Япония) — 122,32.
