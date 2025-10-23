Ричмонд
Жулин об Олимпиаде: «Процентов 90 дам, что Малинин выиграет. В лучшем случае для Гуменника — серебро или бронза»

Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Американец Малинин — действующий чемпион мира по фигурному катанию.

Источник: Спортс"

«Судя по тому, как он сейчас катается и готов, у него практически нет конкурентов. Если только он сам себе проиграет, но я даже такого представить не могу. Думаю, единственный его конкурент — он сам. Процентов 90 дам, что он выиграет», — сказал заслуженный тренер России, чемпион мира и олимпийский призер в танцах на льду Жулин.

«В лучшем случае для Петра (Гуменника) — серебро или бронза. Надо не забывать про японцев, они очень сильные. На [квалификационном] турнире в Китае Гуменник получал оценки за компоненты гораздо ниже, чем в России. Поэтому ему будет очень тяжело. Я был бы счастлив, если бы он вошел в тройку», — отметил Жулин.