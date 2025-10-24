Трусова передала платья к олимпийским программам в музей Центра фигурного катания Тутберидзе

"Новые экспонаты в музее Центра фигурного катания Этери Тутберидзе.
С радостью сообщаем, что коллекция нашего музея пополнилась уникальными платьями короткой и произвольной программ", — говорится в соцсетях Центра фигурного катания Этери Тутберидзе.
Серебряный призер Пекина-2022 отдала оба олимпийских наряда — для короткой программы «Фрида» и для произвольной «Круэлла», а также костюм для произвольной «Игра престолов», с которой Трусова выступала в сезоне-2019/20.
