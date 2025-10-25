Ричмонд
Петросян о том, работает ли с психологами: «Нет, сама справляюсь. Если присутствует давление — сама с собой разговариваю, абстрагируюсь»

Фигуристки пообщались перед стартом Гран-при России в Красноярске.

— Адель, что-то ты без настроения, что случилось?

— Немножко понападала, попе больно, ха-ха.

— Даниил Маркович [Глейхенгауз] сказал, что на этом льду вообще сложно что-либо делать, плюс часовой пояс и перелет. Тоже в пять утра прилетела сегодня?

— Я прилетела вчера, день поспала, у меня все хорошо было. Просто к концу уже тяжелее было дышать, может, из-за этого.

— Что самое сложное при подготовке сейчас?

— Наверное, сконцентрироваться полностью на своей работе, ни на что не отвлекаться. И, если что-то начинает не получаться, то не суетиться.

— Может, у тебя какая-то особенная подготовка сейчас стала? Работаешь ли с психологами?

— Нет, я сама справляюсь. Всегда, если присутствует давление, я сама с собой разговариваю, абстрагируюсь.

— Отвлекаешься как-то от тренировок?

— В том-то и дело, что от тренировок особо не отвлекаешься. Музыку немного слушаю, вчера с мамой досмотрели «Игру престолов», мне понравилось. Жестоко, но понравилось, — сказала Петросян в ролике Загитовой для Первого канала.