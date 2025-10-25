Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гран-при России. «Звезды Магнитки». Леонтьева и Горелкин, Кагановская и Некрасов, Шичина и Дрозд, Пасечник и Чиризано покажут произвольные танцы

Гран-при России по фигурному катанию.

Источник: Спортс"

1-й этап, «Звезды Магнитки».

Магнитогорск.

Танцы на льду.

Произвольный танец.

Начало — 17:40 по московскому времени (26 октября), прямая трансляция — сайт Первого канала.

Первая разминка.

1. Екатерина Андреева — Дмитрий Блинов (Беларусь).

2. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев.

3. Алиса Абдуллина — Егор Петров.

4. Ольга Федорова — Павел Драко.

5. Анна Коломенская — Артем Фролов.

Вторая разминка.

6. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.

7. Софья Шевченко — Андрей Ежлов.

8. Елизавета Шичина — Павел Дрозд.

9. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.

10. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.

После ритм-танца.

1. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 75,61.

2. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 74,30.

3. Елизавета Шичина — Павел Дрозд — 74,00.

4. Софья Шевченко — Андрей Ежлов — 65,77.

5. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — 63,59.

6. Анна Коломенская — Артем Фролов — 60,85.

7. Ольга Федорова — Павел Драко — 60,54.

8. Алиса Абдуллина — Егор Петров — 57,27.

9. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев — 57,16.

Екатерина Андреева — Дмитрий Блинов (Беларусь) — 66,50 (вне конкурса).

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов.