Гран-при России. «Звезды Магнитки». Леонтьева и Горелкин, Кагановская и Некрасов, Шичина и Дрозд, Пасечник и Чиризано покажут произвольные танцы

1-й этап, «Звезды Магнитки».
Магнитогорск.
Танцы на льду.
Произвольный танец.
Начало — 17:40 по московскому времени (26 октября), прямая трансляция — сайт Первого канала.
Первая разминка.
1. Екатерина Андреева — Дмитрий Блинов (Беларусь).
2. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев.
3. Алиса Абдуллина — Егор Петров.
4. Ольга Федорова — Павел Драко.
5. Анна Коломенская — Артем Фролов.
Вторая разминка.
6. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.
7. Софья Шевченко — Андрей Ежлов.
8. Елизавета Шичина — Павел Дрозд.
9. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.
10. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.
После ритм-танца.
1. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 75,61.
2. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 74,30.
3. Елизавета Шичина — Павел Дрозд — 74,00.
4. Софья Шевченко — Андрей Ежлов — 65,77.
5. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — 63,59.
6. Анна Коломенская — Артем Фролов — 60,85.
7. Ольга Федорова — Павел Драко — 60,54.
8. Алиса Абдуллина — Егор Петров — 57,27.
9. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев — 57,16.
Екатерина Андреева — Дмитрий Блинов (Беларусь) — 66,50 (вне конкурса).
