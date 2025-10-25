Ричмонд
Артем Грицаенко: «Лет до 10 я занимался в оздоровительной секции на открытом льду. Спортивным элементам учился уже в парах»

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Источник: Sports

— Какие ощущения после того, как завершился первый этап этих соревнований?

— Для нас это пока 30%, это не конец соревнований, и все‑таки произвольная программа — это очень важно. Ждем, готовимся к произволке.

— Как вы оказались в парном катании? Парники же тоже прыгают. В чем проблема вообще?

— Проблема в сложности прыжков. Одиночники четверные крутят, парники не крутят четверные. Я вообще в одиночке не катался. Мне даже сравнивать не с чем.

— Почему сразу в пары пошли?

— Так сложилось. Я очень долго катался на улице. Потом в какой‑то момент меня затянуло в спортивную школу в Челябинске. И меня оттуда забрал тренер парного катания. Говорит: нечего ему в одиночке делать. Все, я ушел и уже в парах учился спортивным элементам.

— А до скольких лет катались на улице?

— Лет до десяти, по‑моему. Может, в 9 или 11 перешел в пары, не помню.

— В 10 лет только начали с тренером заниматься?

— Нет, мы на улице занимались, это была какая‑то оздоровительная секция на открытом льду, и мы там делали фонарики, елочки.

— В минус 20?

— Минус 20 — не холодно еще, — сказал Грицаенко.