Артем Грицаенко: «Лет до 10 я занимался в оздоровительной секции на открытом льду. Спортивным элементам учился уже в парах»

— Какие ощущения после того, как завершился первый этап этих соревнований?
— Для нас это пока 30%, это не конец соревнований, и все‑таки произвольная программа — это очень важно. Ждем, готовимся к произволке.
— Как вы оказались в парном катании? Парники же тоже прыгают. В чем проблема вообще?
— Проблема в сложности прыжков. Одиночники четверные крутят, парники не крутят четверные. Я вообще в одиночке не катался. Мне даже сравнивать не с чем.
— Почему сразу в пары пошли?
— Так сложилось. Я очень долго катался на улице. Потом в какой‑то момент меня затянуло в спортивную школу в Челябинске. И меня оттуда забрал тренер парного катания. Говорит: нечего ему в одиночке делать. Все, я ушел и уже в парах учился спортивным элементам.
— А до скольких лет катались на улице?
— Лет до десяти, по‑моему. Может, в 9 или 11 перешел в пары, не помню.
— В 10 лет только начали с тренером заниматься?
— Нет, мы на улице занимались, это была какая‑то оздоровительная секция на открытом льду, и мы там делали фонарики, елочки.
— В минус 20?
— Минус 20 — не холодно еще, — сказал Грицаенко.