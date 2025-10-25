Артем Грицаенко: «Лет до 10 я занимался в оздоровительной секции на открытом льду. Спортивным элементам учился уже в парах»

— Так сложилось. Я очень долго катался на улице. Потом в какой‑то момент меня затянуло в спортивную школу в Челябинске. И меня оттуда забрал тренер парного катания. Говорит: нечего ему в одиночке делать. Все, я ушел и уже в парах учился спортивным элементам.