Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина об охране для спортсменов на фоне попытки похищения Мостового: «Глупость какая-то. Мы столько качаемся, занимаемся, чтобы нам охрану еще выделяли? Просто аккуратнее нужно быть»

23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения — студент-второкурсник. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства. Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу на 2 месяца четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста.

"Нужно ли выделять личную охрану спортсменам на фоне попытки похитить Мостового? Не выдумывайте.

Мы столько качаемся, занимаемся, чтобы нам еще охрану выделяли? Глупость какая-то.

Просто спортсменам, как и всем людям, нужно повнимательнее быть, аккуратнее", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы.

Мостового пытались похитить перед игрой с «Динамо». Что известно.