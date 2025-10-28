Роднина об охране для спортсменов на фоне попытки похищения Мостового: «Глупость какая-то. Мы столько качаемся, занимаемся, чтобы нам охрану еще выделяли? Просто аккуратнее нужно быть»

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения — студент-второкурсник. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства. Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу на 2 месяца четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста.
"Нужно ли выделять личную охрану спортсменам на фоне попытки похитить Мостового? Не выдумывайте.
Мы столько качаемся, занимаемся, чтобы нам еще охрану выделяли? Глупость какая-то.
Просто спортсменам, как и всем людям, нужно повнимательнее быть, аккуратнее", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы.
Мостового пытались похитить перед игрой с «Динамо». Что известно.