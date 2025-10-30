Гном Гномыч на некоторых турнирах выступает без соперников. Это поддавки или нелепая случайность?

На прошлой неделе 12-летний фигурист Александр Плющенко выиграл подмосковные соревнования в Наро-Фоминске, уже не первый раз в карьере став единственным участником турнира. Это спровоцировало новую волну троллинга сына известных родителей. Но дело не столько в Гном Гномыче — подобные случаи регулярно происходят на соревнованиях по фигурному катанию разного уровня, лишь снова заставляют задуматься о ситуации в детском спорте в целом. В его глубине назревает новый кризис, более неприятный, чем спорные победы Плющенко-младшего.
Что не так с турнирами?
Сначала пара слов о наро-фоминском триумфаторе. Хотя 12 лет — это солидный возраст для принятия самостоятельных решений, вряд ли мы можем обвинять Александра в таких победах. Если его тренер Евгений Плющенко так расчищает дорогу своему сыну — то пользуется самым странным способом. Формирует скандальный интерес и неоднозначный имидж. Куда логичнее поработать с судьями — например, сводить их на ужин. Наверняка в Наро-Фоминске есть пара неплохих ресторанов. Или более тонкий вариант — попросить выставиться несколько несильных спарринг-партнеров. Но сознательно делать такие победы с одним участником — верх глупости. Проблема не в поддавках, а в том, что парней в нашем фигурном катании в принципе немного — и турниры «сообразим на одного» проходят регулярно.
Отменять их тоже странно. А если с другого конца Московской области ехал парень выполнять разряд, а его единственный соперник снялся за несколько часов до старта из-за травмы? Собирай монатки и вали обратно в Орехово-Зуево? Несправедливо.
И сделать со снятиями в последний момент тоже будто нечего. Истории с заявкой спортсменов на крупные соревнования ради продажи билетов с их последующим снятием пахнут плохо. Можно придумать систему накапливаемых штрафных баллов за подобные вещи, но от таких наказаний будет вонять еще сильнее.
Скорее стоит задуматься, что после бума в фигурном катании конца 2010-х — начала 2020-х наблюдается спад ажиотажа, прежде всего именно по числу приходящих заниматься в школы детей. Об этом говорила в интервью «СЭ» гендиректор московской федерации Нина Мозер. Это подтверждается корректировкой числа занимающихся в плане Федерации фигурного катания России, которую обнаружили коллеги со «Спортса» — стало на 2200 человек меньше (29 085 вместо 31 296, статистически значимые 7 процентов).
Разрядка разрядов
Это коррелирует с еще одной проблемой, которая с объятиями встретила детей и родителей в новом сезоне, — усложнением сдачи разрядов, которые, по сути, обозначают иерархию российского фигурного катания. Ведь чтобы участвовать в Гран-при России, нужно быть КМС или МС — заявиться с улицы, даже если ты гениально катаешься, нельзя.
Несколько месяцев назад новый министр спорта Михаил Дегтярев жестко выступил против поборов в детско-юношеском спорте. И подписал приказ о запрете стартовых взносов на соревнованиях до 18 лет. Благая в теории, но весьма популистская мера привела к очевидному — сокращению числа соревнований. Может, где-то взносы уйдут в тень, превратятся в «пожертвования» и тому подобное. Но тенденция на схлопывание уже началась, пока на низших уровнях фигурной пищевой цепочки.
Мама 9-летней фигуристки из Московской области написала обозревателю «СЭ»:
— С этого года классификационные соревнования у детей сделали бесплатными — в рамках, конечно, «популяризации спорта», «обеспечения равного доступа» и «ликвидации поборов с родителей». Пока еще не до конца понятно, как из этого вырулит федерация, но любому мало-мальски причастному к детскому спорту очевидно, что это фиаско, братан. Два месяца в начале сезона не было соревнования в календаре, где ребенок мог бы защитить разряд. По слухам, соревнований станет очень мало, у школ будут квоты на выставление спортсменов. Об этом гудят в раздевалках и в коридорах.
Схема объясняется так: раньше ребенок мог заявиться в течение сезона на любое количество стартов (средняя стоимость — 5000 рублей) и защитить разряд, например, с третьей попытки. Теперь семья экономит 15 тысяч рублей, но вполне возможно, что за год у тебя будет лишь одна попытка подняться в разряде. Родители ожидаемо обхаживают руководство школы в надежде продвинуть ребенка на нужные старты (количество мест ограничено). В итоге выбор становится неспортивным — вступают в дело отношения с директором, связи родителей в спорте и тому подобное. А соревновательный опыт все равно нужен, так что в платных частных фестивалях разных школ участвовать необходимо. Конечно, часть детей и родителей, видя такую конкуренцию, прекращают занятия спортом. Это точно борьба за то, чтобы детский спорт стал доступен для семей с любым достатком?
Дети за разрядами не видят мечты
С другой стороны, многие бывшие фигуристы, работающие тренерами, говорят, что в России действует культ разрядов — родители и дети только о них и думают. О желании сдержать такую разрядоманию говорила Алена Леонова. В недавнем эфире YouTube-канала «Кваксель» в том же ключе высказался начавший тренерскую карьеру Егор Базин.
— Я про это думал. На самом деле жду, что это [отмена стартовых взносов] приведет к прогрессу. Я спрашивал у детей: «Какая ваша цель в спорте?» И все мне отвечают — выполнить разряд. Я отвечаю: «Вы чего, у вас у каждого есть шанс поехать на главные старты, зачем думать только о разрядах?» Обидно и грустно, что дети хотят выполнить разряд, но не имеют плана надолго, мечты, — сокрушался чемпион России по танцам.
Однако на это родители возражают: далеко не все форсируют выполнение разрядов, но они нужны для ровного ритма освоения элементов ребенком. И логичная периодичность — повышение одного разряда за сезон, тогда ребенок чувствует прогресс. Когда юный спортсмен застревает с защитой разряда, еще и по независящим от него причинам, это формирует комплекс «второгодника», ощущение несправедливости и влияет на мотивацию. Возможные риски — многие фигуристы и фигуристки будут оставаться в разряде ниже и тем самым вымывать конкуренцию. Новичкам будет сложно бороться с опытными ребятами, де-факто имеющими превосходство в классе. Между тем на юношеских разрядах и так уже больше 40 участников, и такими темпами у девочек соревнования будут идти весь день, пока не откатаются 60 человек.
И хотя разряд — это всего лишь экзамен и подтверждение твоих навыков, он не приносит денег, но он приносит внимание тренера и возможность соревноваться на более высоком уровне. Выходить из ситуации, предложенной Минспортом, придется федерации. И как — пока непонятно. Разрядная система была своеобразным достижением социалистического спорта, которое было доступным всем. Если ты не дошел до медалей больших соревнований, то хотя бы мог сказать: «Я — кандидат в мастера спорта». Теперь же родители московских детей задумываются — садиться в машину и ехать защищать разряд в другом регионе?
Такие ли цели заявлялись, когда объявили «уравниловку» с отменой стартовых взносов на детских соревнованиях?
Автор: Дмитрий Кузнецов