Гном Гномыч на некоторых турнирах выступает без соперников. Это поддавки или нелепая случайность?

Однако на это родители возражают: далеко не все форсируют выполнение разрядов, но они нужны для ровного ритма освоения элементов ребенком. И логичная периодичность — повышение одного разряда за сезон, тогда ребенок чувствует прогресс. Когда юный спортсмен застревает с защитой разряда, еще и по независящим от него причинам, это формирует комплекс «второгодника», ощущение несправедливости и влияет на мотивацию. Возможные риски — многие фигуристы и фигуристки будут оставаться в разряде ниже и тем самым вымывать конкуренцию. Новичкам будет сложно бороться с опытными ребятами, де-факто имеющими превосходство в классе. Между тем на юношеских разрядах и так уже больше 40 участников, и такими темпами у девочек соревнования будут идти весь день, пока не откатаются 60 человек.