Маленький Принц фигурки безукоризнен на старте сезона. А проспект группы Тутберидзе фатально ошибся в Сибири

Расширяется география российской фигурки. На виртуальный подиум по итогам короткой «вспорхнул» Глеб Ковтун из Тюмени. Кстати, это первый (и пока единственный) спортсмен из этого региона, вошедший в национальную сборную. На красноярском льду он подтвердил притязания на топовые позиции в сезоне, откатав программу под Run Boy Run с энергией и уверенностью. Нельзя не отметить классную прыжковую технику с плотной группировкой и нереальной круткой — судей это тоже впечатлило, в особенности они не поскупились на надбавки на трикселе. Дополнили техническую часть риттбергер с приличным запасом в высоте и чёткий, амплитудный каскад. Но визуально по второй оценке ему пока чего-то не хватает — то ли скорости, то ли выразительности в подаче, хотя в протоколе у него стоят 2-и компоненты дня. Только, увы, обидные потери на непрыжковых элементах оставили его на 3-й позиции с 77,58 балла. Но он вполне способен в произвольной подняться и на ступень выше.