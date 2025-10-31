Маленький Принц фигурки безукоризнен на старте сезона. А проспект группы Тутберидзе фатально ошибся в Сибири

Соревнования среди юношей на 3-м этапе Гран-при обещали быть захватывающими. Молодые фигуристы активно осваивают элементы ультра-си, техника растёт в геометрической прогрессии, и каждый новый старт приносит всё более впечатляющие результаты. Однако технический прогресс неравномерен — одни спортсмены уже готовят себя к переходу во взрослую категорию, демонстрируя стабильность и мастерство, тогда как другие ещё ищут свой путь, преодолевая психологические барьеры и несовершенства в исполнении. Как итог, очевиден гигантский разрыв между основной массой участников и лидером — безусловно, это действующий победитель первенства России среди юниоров Лев Лазарев.
Закрывает топ-4 после первого дня ученик Евгения Рукавицына Александр Семков с чистой короткой под Muse. Задача была непростой — это одна из самых любимых (а точнее — часто используемых) композиций в фигурном катании, и постановщикам нужно было внести индивидуальность в столь знакомую музыку. Особенно порадовал выполненный точно в музыкальные акценты каскад лутц-тулуп во второй половине программы. Однако на непрыжковых элементах Семков потерял заметное количество баллов, а финальное вращение едва не сорвал. Да и в презентации спортсмену есть куда расти. Сейчас он находится на 4-й позиции с результатом в 74,06 балла.
Расширяется география российской фигурки. На виртуальный подиум по итогам короткой «вспорхнул» Глеб Ковтун из Тюмени. Кстати, это первый (и пока единственный) спортсмен из этого региона, вошедший в национальную сборную. На красноярском льду он подтвердил притязания на топовые позиции в сезоне, откатав программу под Run Boy Run с энергией и уверенностью. Нельзя не отметить классную прыжковую технику с плотной группировкой и нереальной круткой — судей это тоже впечатлило, в особенности они не поскупились на надбавки на трикселе. Дополнили техническую часть риттбергер с приличным запасом в высоте и чёткий, амплитудный каскад. Но визуально по второй оценке ему пока чего-то не хватает — то ли скорости, то ли выразительности в подаче, хотя в протоколе у него стоят 2-и компоненты дня. Только, увы, обидные потери на непрыжковых элементах оставили его на 3-й позиции с 77,58 балла. Но он вполне способен в произвольной подняться и на ступень выше.
На 3-м этапе столкнулись сразу несколько призёров предыдущих стартов серии, и результаты оказались неожиданными. Допустим, бронзовый призёр 1-го этапа Гран-при Никита Малютин из группы Виктории Буцаевой откатил себя на 9-ю позицию непозволительным падением на каскаде. Вновь попасть на подиум ему будет крайне сложно, если вообще реально.
В то же время «серебряный» призёр этапа в Магнитогорске Алдар Самбуев, напротив, продемонстрировал стабильность. Всё исполнил чисто, так еще и прокачал технику за счёт чистого каскада, а значит, и получил буст к оценке за сегмент. Для его тренера Екатерины Моисеевой пятница вышла успешным днем, учитывая еще и феноменальный прокат Софьи Дзепки в другой дисциплине. Алдар же занимает 2-ю позицию, «привозя» Ковтуну 0,59 балла.
Высокие ожидания были от Артема Федотова из группы Этери Тутберидзе. Дебютант юниорской серии — младший брат двукратного чемпиона России среди юниоров Арсения Федотова, так что амбиции и тяга к победам у него буквально в крови. Фигурист интерпретировал постановку под французскую построк-группу Kwoon с заложенными развитием и целостностью, несмотря на юный возраст. Однако отразить это в полной мере ему не удалось. Еще на разминке он «воевал» с трикселем и крайне неудачно — в прокате допустил падение из-за недокрута в галку. Да и вообще, после ошибки Артем больше концентрировался на элементах, нежели композиции. Видимо, всему виной осознание, что бороться за тройку будет непросто. При этом 5-я позиция с 67,37 балла — вполне неплохой результат, и отыграть даже 7 баллов чистой произвольной при ошибках соперников — более чем нормальная практика в мужской одиночке.
Под ту же Kwoon, хоть и иную композицию, закрывал соревновательный день Лев Лазарев. Качественное, чистое, поистине чемпионское катание — вот, что в очередной раз показал ученик Сергея Давыдова. Единственная потеря произошла на дорожке шагов: арбитры поставили ему 2-й уровень, а потенциально здесь может и должно быть выше, учитывая уровень спортсмена. По сравнению с «золотым» для него этапом Гран-при в Москве он получил хороший прирост по оценке — как по компонентам, так и по технике. Каждым чистым прокатом он упрочняет статус лидера, и в Красноярске это проявилось ещё более ярко. С 83,70 балла Лазарев вышел в абсолютные лидеры, создав себе фору в 5,53 балла перед произвольной.
Короткая программа в Красноярске выявила главное: юниоры прогрессируют неравномерно. Лазарев держит марку лидера, стабильно подтверждая высокий уровень, тогда как остальные допускают роковые ошибки. Следующий день может все переписать, но Лев — безусловный фаворит на этом этапе. В перспективе, при всех 4-х уровнях на непрыжковых элементах, его оценка за сегмент вырастет еще на пару баллов, и тогда конкурентам будет совсем уж тяжко биться с Маленьким Принцем нашей фигурки.
Александра Милюкова