Угожаев проиграл спор Загитовой, не показав чистые прокаты на Гран-при в Красноярске. Алина пнула его ногой в ягодицы во влоге для Первого канала

По условиям спора, Угожаев должен был получить один поджопник от Загитовой в случае чистых прокатов на этапе в Красноярске и два в случае прокатов с ошибками.
Загитова и Угожаев обсудили спор во влоге после соревнований в Красноярске.
Загитова: Ну че, вставай.
Угожаев: Встаю.
Загитова: Ты не так.
Угожаев: Сразу вот так? (Поворачивается спиной.).
Загитова: Да. (Дает первый поджопник.) Ты слишком высокий! Подсядь немножечко. (Дает второй поджопник.).
Угожаев: А что без ботинка?
Загитова: Ну, блин, мне жалко. Как твое самочувствие? Будешь еще спорить со мной?
Угожаев: Да. Но попозже, не сейчас.
ВИДЕО.
