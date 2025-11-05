Таисия Гусева: «Ханю мне нравится своими прыжками, он первооткрыватель четверного акселя. А мой личный кумир — Евгения Медведева»

Овчинников: Мы в хорошей форме, это был наш максимум на данный момент. Но еще очень много предстоит работы над дорожкой, тодесом. Это легендарный образ Юдзуру, нам он очень нравится. Мне очень нравится Ханю, я во многом беру с него пример. Смотрю на его хореографию, прыжки, как он чувствует программы.