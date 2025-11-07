Ричмонд
Гран-при Японии. Сакамото, Самоделкина, Ю Ен, Хендрикс, Хигучи выступят с произвольными программами

8 ноября на Гран-при Японии в Осаке фигуристки выйдут на лед с произвольными программами.

Источник: Спортс"

Гран-при по фигурному катанию.

4-й этап, NHK Trophy.

Осака, Япония.

Женщины.

Произвольная программа.

Начало — 13:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Ливия Кайзер (Швейцария).

2. Кэтрин Медланд Спенс (Канада).

3. Вакаба Хигучи (Япония).

4. Юна Аоки (Япония).

5. Элис Лин-Грейси (США).

6. Анна Пеццетта (Италия).

Вторая разминка.

7. Сара Эверхардт (США).

8. А Сон Ен (Южная Корея).

9. Луна Хендрикс (Бельгия).

10. Ю Ен (Южная Корея).

11. Софья Самоделкина (Казахстан).

12. Каори Сакамото (Япония).

После короткой программы.

1. Каори Сакамото (Япония) — 77,05.

2. Софья Самоделкина (Казахстан) — 67,75.

3. Ю Ен (Южная Корея) — 67,66.

4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 62,45.

5. А Сон Ен (Южная Корея) — 61,51.

6. Сара Эверхардт (США) — 61,41.

7. Анна Пеццетта (Италия) — 61,35.

8. Элис Лин-Грейси (США) — 60,62.

9. Юна Аоки (Япония) — 56,72.

10. Вакаба Хигучи (Япония) — 53,15.

11. Кэтрин Медланд Спенс (Канада) — 48,42.

12. Ливия Кайзер (Швейцария) — 47,95.

