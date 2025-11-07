Гран-при Японии. Сакамото, Самоделкина, Ю Ен, Хендрикс, Хигучи выступят с произвольными программами

Гран-при по фигурному катанию.
4-й этап, NHK Trophy.
Осака, Япония.
Женщины.
Произвольная программа.
Начало — 13:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Ливия Кайзер (Швейцария).
2. Кэтрин Медланд Спенс (Канада).
3. Вакаба Хигучи (Япония).
4. Юна Аоки (Япония).
5. Элис Лин-Грейси (США).
6. Анна Пеццетта (Италия).
Вторая разминка.
7. Сара Эверхардт (США).
8. А Сон Ен (Южная Корея).
9. Луна Хендрикс (Бельгия).
10. Ю Ен (Южная Корея).
11. Софья Самоделкина (Казахстан).
12. Каори Сакамото (Япония).
После короткой программы.
1. Каори Сакамото (Япония) — 77,05.
2. Софья Самоделкина (Казахстан) — 67,75.
3. Ю Ен (Южная Корея) — 67,66.
4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 62,45.
5. А Сон Ен (Южная Корея) — 61,51.
6. Сара Эверхардт (США) — 61,41.
7. Анна Пеццетта (Италия) — 61,35.
8. Элис Лин-Грейси (США) — 60,62.
9. Юна Аоки (Япония) — 56,72.
10. Вакаба Хигучи (Япония) — 53,15.
11. Кэтрин Медланд Спенс (Канада) — 48,42.
12. Ливия Кайзер (Швейцария) — 47,95.
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани.