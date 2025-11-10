Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов, Дрожжина и Тельнов, Билибина и Кашаев покажут ритм-танцы

11 ноября на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве дуэты представят ритм-танцы.

Гран-при России среди юниоров.

5-й этап, Мемориал Александра Горшкова.

Москва.

Танцы на льду, КМС.

Ритм-танец.

Начало — 17:30 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Участники.

Влада Бердникова — Матвей Шипилов.

Анна Билибина — Дмитрий Кашаев.

Валерия Бугаевская — Егор Козлов.

Александра Буторина — Кирилл Махов.

Ярослава Воробьева — Георгий Цымбалов.

Дарья Дрожжина — Иван Тельнов.

Полина Жарова — Алексей Столяров.

Кристина Клабукова — Михаил Храбрых.

Алиса Кремер — Илья Целковский.

Лилия Литенко — Глеб Солович.

Полина Неганова — Богдан Шамков.

Зоя Пестова — Сергей Лагутов.

Александра Финохина — Никита Иванов.

Камилла Шарафутдинова — Родион Мурасалимов.

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно после жеребьевки.

Расписание этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин.