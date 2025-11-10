Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов, Дрожжина и Тельнов, Билибина и Кашаев покажут ритм-танцы

Гран-при России среди юниоров.
5-й этап, Мемориал Александра Горшкова.
Москва.
Танцы на льду, КМС.
Ритм-танец.
Начало — 17:30 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Участники.
Влада Бердникова — Матвей Шипилов.
Анна Билибина — Дмитрий Кашаев.
Валерия Бугаевская — Егор Козлов.
Александра Буторина — Кирилл Махов.
Ярослава Воробьева — Георгий Цымбалов.
Дарья Дрожжина — Иван Тельнов.
Полина Жарова — Алексей Столяров.
Кристина Клабукова — Михаил Храбрых.
Алиса Кремер — Илья Целковский.
Лилия Литенко — Глеб Солович.
Полина Неганова — Богдан Шамков.
Зоя Пестова — Сергей Лагутов.
Александра Финохина — Никита Иванов.
Камилла Шарафутдинова — Родион Мурасалимов.
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно после жеребьевки.
Расписание этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин.