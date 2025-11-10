Ричмонд
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов, Парсегова и Богданов, Сажина и Белкин представят короткие программы

11 ноября на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве пары выступят с короткими программами.

Гран-при России среди юниоров.

5-й этап, Мемориал Александра Горшкова.

Москва.

Пары, КМС.

Короткая программа.

Начало — 19:30 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Участники.

Анастасия Высоцкая — Петр Алексеенко.

Злата Камалова — Данил Панов.

Софья Маринина — Роман Черненко.

Арина Парсегова — Матвей Богданов.

Полина Сажина — Алексей Белкин.

Полина Шешелева — Егор Карнаухов.

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно после жеребьевки.

Расписание этапа Гран-при в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин.