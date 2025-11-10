Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов, Парсегова и Богданов, Сажина и Белкин представят короткие программы

Гран-при России среди юниоров.
5-й этап, Мемориал Александра Горшкова.
Москва.
Пары, КМС.
Короткая программа.
Начало — 19:30 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Участники.
Анастасия Высоцкая — Петр Алексеенко.
Злата Камалова — Данил Панов.
Софья Маринина — Роман Черненко.
Арина Парсегова — Матвей Богданов.
Полина Сажина — Алексей Белкин.
Полина Шешелева — Егор Карнаухов.
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно после жеребьевки.
