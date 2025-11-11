Мама Костылевой о тренировках с Плющенко: «Лена не видит для себя другого тренера, несмотря на недопонимания между нами»

Соревнования в одиночном катании пройдут 12−13 ноября. Елена Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
"Послезавтра стартует первый этап Гран-при у Лены. Многих интересует, как идет подготовка к этапу?
У Лены было самое тяжелое межсезонье за всю карьеру. Долго не каталась и прыгала. В мае 20 дней, а летом — 70 дней. Евгений Викторович и Лена начали восстанавливать прыжки в сентябре… И все заболело! Все стало по очереди проваливаться, давать сбой.
Так случилось и за день до Наро-Фоминска. В Наро-Фоминске Лена четко выполнила поставленную задачу тренера. Прыгнуть 4+1 УСИ на две программы. Перестарались немного. Заболел пах. Но не тренироваться, уйти отдохнуть в данный момент — нельзя. Это значит перечеркнуть работу по восстановленным прыжкам.
Лена, сделав три дня отдыха, начав лечение, приступила к тренировкам с ослабленными нагрузками. Лечение простое. Мануальная терапия и физиопроцедуры. Все это у лучших специалистови [при] лучшей аппаратуре в Москве.
Две недели каждый день я возила Лену в Москву на лечение. Физиопроцедуры и приемы мануального терапевта для своей спортсменки оплатили тренер Лены — Евгений Викторович Плющенко и Яна Александровна Рудковская. А это за две недели лечения — немалые деньги. 80 000 рублей. Назовите мне еще хотя бы одну школу, где тренер, вынет из своего кармана свои деньги и заплатит за лечение своей спортсменки? Ну не знаю я таких. Нам с Леной таких не встречалось на нашем пути…
Все у меня спрашивают, правда, что Лена очень уважает, ценит и любит Плющенко? Лена не видит для себя другого тренера (несмотря на некоторые моменты, «недопонимания “между нами…) Лена даже работает на тренировках хуже, когда редкий раз Евгения Викторовича нет на льду. Без его присмотра она так и ловит его взгляд на трене… Одобряющий или нет…
Если одобряющий кивок — полетела…. опять на прыжок. Как не любить Лене Плющенко? Если тренер в свой выходной, в воскресенье, взял и вышел к Лене на индивидуальную тренировку. Потому что Лене надо было помочь восстанавливать и поддержать прыжки.
Можете представить себе. Пустой лед… Лена под руководством Евгения Викторовича восстанавливает триксель и тулуп (Лена не прыгала их с Наро-Фоминска, чтоб не перегружать пах). Где, в какой школе могут дать такие условия? Индивидуально с тренером, на свободном льду.
Напомню, что все у Лены в «Ангелах Плющенко» — бесплатно. И это все дал своей ученице ее тренер Евгений Викторович и Яна Александровна. Что сказать, кроме одного? Спасибо", — написала Ирина Костылева в телеграм-канале.