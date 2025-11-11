Мама Костылевой о тренировках с Плющенко: «Лена не видит для себя другого тренера, несмотря на недопонимания между нами»

Две недели каждый день я возила Лену в Москву на лечение. Физиопроцедуры и приемы мануального терапевта для своей спортсменки оплатили тренер Лены — Евгений Викторович Плющенко и Яна Александровна Рудковская. А это за две недели лечения — немалые деньги. 80 000 рублей. Назовите мне еще хотя бы одну школу, где тренер, вынет из своего кармана свои деньги и заплатит за лечение своей спортсменки? Ну не знаю я таких. Нам с Леной таких не встречалось на нашем пути…