Фигуристки Петросян и Горбачева внесены в базу «Миротворца»

ТАСС, 13 ноября. Российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева включены в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Причины включения в базу не уточняются.
Петросян 18 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе и является двукратной чемпионкой России, трижды выигрывала финал Гран-при России. В сентябре фигуристка выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала лицензию на Олимпийские игры 2026 года в Италии.
Горбачевой 18 лет. Она является бронзовым призером чемпионата России 2024 года, победителем и призером этапов Гран-при России.
Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.