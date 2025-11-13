Ричмонд
Фигуристки Петросян и Горбачева внесены в базу «Миротворца»

Причины включения в базу не уточняются.

Источник: AP 2024

ТАСС, 13 ноября. Российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева включены в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Причины включения в базу не уточняются.

Петросян 18 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе и является двукратной чемпионкой России, трижды выигрывала финал Гран-при России. В сентябре фигуристка выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала лицензию на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Горбачевой 18 лет. Она является бронзовым призером чемпионата России 2024 года, победителем и призером этапов Гран-при России.

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
