Ученица Плющенко гремит на Гран-при, а Щербакова недовольна: ждем скандал?

Судьи, правда, Лену за такой подход не наказывают. Вторая, артистическая оценка у нее на московском турнире оказалась самой высокой среди всех участниц. В целом, особого криминала здесь нет — на юниорском уровне передавать образы подвластно избранным. Среди них были та же Щербакова, Алена Косторная, и особенно Камила Валиева… Пока что Костылева в этот ряд не попадает, но это не страшно. Хореографическими навыками можно овладеть и позже, желательно не растеряв при этом технические. Остается надеяться, что скандальное окружение звездной фигуристке в этом не помешает.