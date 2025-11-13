Бриллиант Тутберидзе снова сияет. Арсений Федотов привез соперникам от 25 баллов на Гран-при в Москве

Победителем этапа Гран-при стал Арсений Федотов. Еще месяц назад по поводу этого фигуриста мелькали сомнения, прошлый сезон был наполнен срывами, но сейчас все иначе. Похоже, талант Тутберидзе преодолел трудности. Весь свой контент Арсений исполнил качественно: четверной тулуп, каскад четверной сальхов — тройной тулуп и секвенция четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель во второй половине программы. С прыжками проблем больше нет, хотя мы не видим самые дорогие зубцовые квады. А по постановкам есть вопросы. Ему выбрали культовые и характерные композиции «Shout» от Placebo и «Personal Jesus» от Depeche Mode. Арсений же фокусируется только на исполнении элементов, в нем нет энергетики, хореография при этом достаточно скудная и немного повторяет прошлогоднюю короткую. Тем не менее за чистое исполнение одиночник получает приличные компоненты, поэтому ему нет смысла развиваться в этом направлении. Прокат Федотова оценили в 175,69 балла, а по сумме он набрал 258,89 и спокойно забрал очередное золото.