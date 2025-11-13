Бриллиант Тутберидзе снова сияет. Арсений Федотов привез соперникам от 25 баллов на Гран-при в Москве

В Москве завершился пятый этап юниорской серии Гран-при. Уже по традиции последними места распределили юноши. Если в начале сезона многие ошибались, шли на неоправданный риск, то сейчас парни уже вкатали новые программы, привыкли к контенту и ошибаются намного реже.
Например, смог себя неплохо презентовать ученик Этери Тутберидзе Ярослав Хрулев. После короткой программы он остался на 7-м месте, но смог попасть в пятерку лучших по итогам двух прокатов. В произвольной фигурист справился с четверным лутцем и четверным тулупом, не удался только сальхов, с которого он упал. Видно, что Ярославу непросто дается насыщенная программа под песни группы «Queen». Во второй половине вылезают недокруты, тройные прыжки получаются не так легко, как четверные, и далеко не все вращения удачные. Даже так Хрулев смог набрать неплохие 141,66 балла за выступление и 209,74 в сумме.
Не смог удержать 2-е место после короткой Глеб Ковтун и остался вне тройки сильнейших. Песня «Grande amore» от Il Volo очень эмоциональная и мощная, а такой неопытный фигурист пока не может физически ее выкатывать. После удачного каскада четверной тулуп — тройной тулуп и падения со второго четверного тулупа одиночник потерял концентрацию, выезды были с ошибками. Например, на секвенции тройной аксель — двойной аксель — двойной аксель Глеб вылетел с первого прыжка и только через большую перетяжку смог прицепить оставшиеся элементы. Усталость сказалась и на скорости, хотя в композиции самая кульминация как раз в финале. С 142,61 балла за прокат и 221,25 в сумме Глеб не смог побороться за медали.
С бронзой остался Николай Колесников из группы Светланы Соколовской. С самого начала проката спортсмен был очень сосредоточен и буквально боролся за каждый выезд: тройной аксель и каскад четверной сальхов — тройной тулуп были выполнены с недокрутами. Только на четверной сальхов он зашел спокойно и смог его сделать чисто. Николай лишний раз не растрачивал энергию и во второй половине справился с каскадом четверной тулуп — тройной тулуп. На последнем тройном лутце случилось неожиданное падение, а до этого фигурист очень хорошо себя контролировал. Со всеми снижениями Колесников набрал 150,80 балла за произвольную, а сумма 222,46 позволила ему получить медаль этапа.
Ученик Алексея Мишина Герман Ленков занял 2-е место. В его случае особое внимание нужно обратить на постановку под композицию «Tango of Death», в создании которой фигурист сам принимал участие. Первая половина пустовата и оставлена для элементов ультра-си: четверного сальхова и тройного акселя. Уже после этих прыжков появляется хореография, Герман моментально включается в образ и работает уже на вторую оценку. Видно, как ему самому интересно развиваться в этом направлении, поэтому постоянно добавляются какие-то мелкие движения. Вместе с этим Ленков чисто откатался, что принесло ему 156,77 балла, а с суммой 233,29 он уверенно обошел ближайших соперников.
Победителем этапа Гран-при стал Арсений Федотов. Еще месяц назад по поводу этого фигуриста мелькали сомнения, прошлый сезон был наполнен срывами, но сейчас все иначе. Похоже, талант Тутберидзе преодолел трудности. Весь свой контент Арсений исполнил качественно: четверной тулуп, каскад четверной сальхов — тройной тулуп и секвенция четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель во второй половине программы. С прыжками проблем больше нет, хотя мы не видим самые дорогие зубцовые квады. А по постановкам есть вопросы. Ему выбрали культовые и характерные композиции «Shout» от Placebo и «Personal Jesus» от Depeche Mode. Арсений же фокусируется только на исполнении элементов, в нем нет энергетики, хореография при этом достаточно скудная и немного повторяет прошлогоднюю короткую. Тем не менее за чистое исполнение одиночник получает приличные компоненты, поэтому ему нет смысла развиваться в этом направлении. Прокат Федотова оценили в 175,69 балла, а по сумме он набрал 258,89 и спокойно забрал очередное золото.
Теперь хочется скорее увидеть его очное противостояние со Львом Лазаревым.
Алена Волкова