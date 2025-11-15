Гран-при США. Чок и Бейтс, Лажуа и Лага, Лопарева и Бриссо выступят с произвольными танцами

Гран-при по фигурному катанию.
5-й этап, Skate America.
Лейк-Плэсид, США.
Танцы на льду, произвольный танец.
Начало — 22:16 по московскому времени (16 ноября), прямая трансляция — в Okko.
Первая разминка.
1. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция).
2. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).
3. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).
4. Уна Браун — Гэйдж Браун (США).
5. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).
Вторая разминка.
6. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).
7. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция).
8. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).
9. Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада).
10. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).
После ритм-танца.
1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 84,77.
2. Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада) — 77,42.
3. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 76,72.
4. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 73,47.
5. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 72,74.
6. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 72,73.
7. Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 70,25.
8. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 66,81.
9. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 65,37.
10. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция) — 56,21.
