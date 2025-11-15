Ричмонд
Гран-при США. Чок и Бейтс, Лажуа и Лага, Лопарева и Бриссо выступят с произвольными танцами

16 ноября дуэты покажут произвольные танцы на этапе Гран-при Skate America.

Источник: Спортс"

Гран-при по фигурному катанию.

5-й этап, Skate America.

Лейк-Плэсид, США.

Танцы на льду, произвольный танец.

Начало — 22:16 по московскому времени (16 ноября), прямая трансляция — в Okko.

Первая разминка.

1. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция).

2. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).

3. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).

4. Уна Браун — Гэйдж Браун (США).

5. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).

Вторая разминка.

6. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).

7. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция).

8. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).

9. Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада).

10. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).

После ритм-танца.

1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 84,77.

2. Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада) — 77,42.

3. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 76,72.

4. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 73,47.

5. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 72,74.

6. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 72,73.

7. Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 70,25.

8. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 66,81.

9. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 65,37.

10. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция) — 56,21.

Расписание Гран-при США: там выступят Лью, Губанова, Шайдоров, Браун, Мемола, Грассль, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава.