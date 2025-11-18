Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Малеина и Самохин, Шепталина и Пекин, Жабина и Башуров покажут ритм-танцы

Гран-при России среди юниоров.
6-й этап, «Сердце Сибири».
Омск.
Танцы на льду, КМС.
Ритм-танец.
Начало — 14:30 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Участники.
Эвелина Валиева — Александр Островский.
Арина Власова — Денис Горбушин.
Анна Елисеева — Олег Мориц.
Милана Жабина — Вениамин Башуров.
Полина Жарова — Алексей Столяров.
Арина Кочурова — Иван Карелин.
Алиса Кремер — Илья Целковский.
Анжелика Любицкая — Владислав Глазунов.
Елизавета Малеина — Матвей Самохин.
Таиса Мусурова — Иван Тертышников.
Полина Пилипенко — Владислав Михайлов.
Анастасия Сабанцева — Вадим Кайзер.
Анна Соболева — Матвей Чураков.
Ульяна Черных — Роман Федотов.
Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин.
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно после жеребьевки.
