Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Малеина и Самохин, Шепталина и Пекин, Жабина и Башуров покажут ритм-танцы

19 ноября на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске дуэты представят ритм-танцы.

Гран-при России среди юниоров.

6-й этап, «Сердце Сибири».

Омск.

Танцы на льду, КМС.

Ритм-танец.

Начало — 14:30 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Участники.

Эвелина Валиева — Александр Островский.

Арина Власова — Денис Горбушин.

Анна Елисеева — Олег Мориц.

Милана Жабина — Вениамин Башуров.

Полина Жарова — Алексей Столяров.

Арина Кочурова — Иван Карелин.

Алиса Кремер — Илья Целковский.

Анжелика Любицкая — Владислав Глазунов.

Елизавета Малеина — Матвей Самохин.

Таиса Мусурова — Иван Тертышников.

Полина Пилипенко — Владислав Михайлов.

Анастасия Сабанцева — Вадим Кайзер.

Анна Соболева — Матвей Чураков.

Ульяна Черных — Роман Федотов.

Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин.

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно после жеребьевки.

Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов.