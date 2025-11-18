Ричмонд
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Гусева и Овчинников, Парсегова и Богданов, Камалова и Панов представят короткие программы

19 ноября на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске пары выступят с короткими программы.

Гран-при России среди юниоров.

6-й этап, «Сердце Сибири».

Омск.

Пары, КМС.

Короткая программа.

Начало — 16:45 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Участники.

Ева Гудэ — Андрей Рудь.

Таисия Гусева — Даниил Овчинников.

Виктория Двинина — Виктор Потапов.

Альбина Камалдинова — Степан Маришин.

Злата Камалова — Данил Панов.

Арина Парсегова — Матвей Богданов.

Дарья Самохвалова — Роман Романычев.

Амелия Шаяхметова — Мартин Бреславский.

