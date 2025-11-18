Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Гусева и Овчинников, Парсегова и Богданов, Камалова и Панов представят короткие программы

Гран-при России среди юниоров.
6-й этап, «Сердце Сибири».
Омск.
Пары, КМС.
Короткая программа.
Начало — 16:45 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Участники.
Ева Гудэ — Андрей Рудь.
Таисия Гусева — Даниил Овчинников.
Виктория Двинина — Виктор Потапов.
Альбина Камалдинова — Степан Маришин.
Злата Камалова — Данил Панов.
Арина Парсегова — Матвей Богданов.
Дарья Самохвалова — Роман Романычев.
Амелия Шаяхметова — Мартин Бреславский.
Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов.