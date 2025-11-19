Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Гусева и Овчинников, Камалдинова и Маришин, Парсегова и Богданов покажут произвольные программы

Гран-при России среди юниоров.
6-й этап, «Сердце Сибири».
Омск.
Пары, КМС.
Произвольная программа.
Начало — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Первая разминка.
1. Ева Гудэ — Андрей Рудь.
2. Виктория Двинина — Виктор Потапов.
3. Злата Камалова — Данил Панов.
4. Дарья Самохвалова — Роман Романычев.
Вторая разминка.
5. Амелия Шаяхметова — Мартин Бреславский.
6. Арина Парсегова — Матвей Богданов.
7. Альбина Камалдинова — Степан Маришин.
8. Таисия Гусева — Даниил Овчинников.
Положение после короткой программы.
1. Таисия Гусева — Даниил Овчинников — 63,65.
2. Альбина Камалдинова — Степан Маришин — 61,08.
3. Арина Парсегова — Матвей Богданов — 58,60.
4. Амелия Шаяхметова — Мартин Бреславский — 58,55.
5. Дарья Самохвалова — Роман Романычев — 57,81.
6. Злата Камалова — Данил Панов — 57,52.
7. Виктория Двинина — Виктор Потапов — 54,55.
8. Ева Гудэ — Андрей Рудь — 50,20.
