Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Гусева и Овчинников, Камалдинова и Маришин, Парсегова и Богданов покажут произвольные программы

20 ноября пары выйдут на лед с произвольными программами на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.

Источник: Спортс"

Гран-при России среди юниоров.

6-й этап, «Сердце Сибири».

Омск.

Пары, КМС.

Произвольная программа.

Начало — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка.

1. Ева Гудэ — Андрей Рудь.

2. Виктория Двинина — Виктор Потапов.

3. Злата Камалова — Данил Панов.

4. Дарья Самохвалова — Роман Романычев.

Вторая разминка.

5. Амелия Шаяхметова — Мартин Бреславский.

6. Арина Парсегова — Матвей Богданов.

7. Альбина Камалдинова — Степан Маришин.

8. Таисия Гусева — Даниил Овчинников.

Положение после короткой программы.

1. Таисия Гусева — Даниил Овчинников — 63,65.

2. Альбина Камалдинова — Степан Маришин — 61,08.

3. Арина Парсегова — Матвей Богданов — 58,60.

4. Амелия Шаяхметова — Мартин Бреславский — 58,55.

5. Дарья Самохвалова — Роман Романычев — 57,81.

6. Злата Камалова — Данил Панов — 57,52.

7. Виктория Двинина — Виктор Потапов — 54,55.

8. Ева Гудэ — Андрей Рудь — 50,20.

Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов.