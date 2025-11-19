Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Костылева, Плескачева, Принева, Петрова, Лебедева выступят с короткими программами

Гран-при России среди юниоров.
6-й этап, «Сердце Сибири».
Омск.
Девушки, КМС.
Короткая программа.
Начало — 14:00 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Первая разминка.
1. София Шепелева.
2. Милана Лебедева.
3. Мирослава Лезина.
4. Эльвина Тугузбаева.
5. Ксения Федорова.
6. Мария Нардюжева.
Вторая разминка.
7. Лидия Голубова.
8. Агния Хазова.
9. Маргарита Передельская.
10. Агата Морозова.
11. Аделина Камалова.
12. Валерия Шарапова.
Третья разминка.
13. Ксения Кубрина.
14. Агата Петрова.
15. Ярослава Быстрова.
16. Алена Принева.
17. Елена Костылева.
18. Лидия Плескачева.
