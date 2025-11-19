Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Костылева, Плескачева, Принева, Петрова, Лебедева выступят с короткими программами

20 ноября девушки представят короткие программы на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.

Гран-при России среди юниоров.

6-й этап, «Сердце Сибири».

Омск.

Девушки, КМС.

Короткая программа.

Начало — 14:00 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка.

1. София Шепелева.

2. Милана Лебедева.

3. Мирослава Лезина.

4. Эльвина Тугузбаева.

5. Ксения Федорова.

6. Мария Нардюжева.

Вторая разминка.

7. Лидия Голубова.

8. Агния Хазова.

9. Маргарита Передельская.

10. Агата Морозова.

11. Аделина Камалова.

12. Валерия Шарапова.

Третья разминка.

13. Ксения Кубрина.

14. Агата Петрова.

15. Ярослава Быстрова.

16. Алена Принева.

17. Елена Костылева.

18. Лидия Плескачева.

Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов.