Тарасова — об ученице Плющенко на Гран-при: «Ребенок, который никогда не устает, устал»

Соревнование выиграла Лидия Плескачева — 203,34 балла. Второй стала ученица Евгения Плющенко Елена Костылева (199,55), третьей — Агата Петрова (188,29).
— У Костылевой не все получилось, но заняла второе место, смогла выполнить элементы ультра‑си.
— Лена смогла прыгнуть сложные прыжки, один из которых четверной. Это не сделал никто больше. Но два прыжка пропустила. На одном была ошибка, она вообще никогда этого не делает. Видимо, соревнования одно за другим, перерыв одна неделя. Ребенок, который никогда не устает, устал. Хоть мы к этому и не привыкли, но что же делать. Она, конечно, девочка уникальная, никто в этом не сомневается. Но всегда надо все делать.
— Как вам выступление Плескачевой?
— Хорошо. Она откатала на 100% свою программу, но у нее не было четверного элемента в программе, но тройной аксель она прыгнула очень хорошо и все остальное [тоже]. Я ее поздравляю, что она вышла, она же болела. Поздравляю тренеров! Это очень большой успех для нее, — цитирует Тарасову «Матч ТВ».